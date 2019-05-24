Более 320 млн рублей вложат в развитие инфраструктуры Махачкалинского региона СКЖД

МАХАЧКАЛА, 24 мая. /ТАСС/. ОАО "РЖД" планирует в 2019 году направить на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Махачкалинского региона Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) более 320 млн рублей, что на 82% больше прошлогоднего объема инвестиций, сообщила в пятницу пресс-служба СКЖД по итогам встречи начальника СКЖД Владимира Пястолова и главы Дагестана Владимира Васильева.

"В текущем году объем инвестиций, направленных на развитие и обновление железнодорожной инфраструктуры Махачкалинского региона Северо-Кавказской магистрали, должен составить более 320 млн рублей. Это на 82% превышает прошлогодний объем инвестиций", - говорится в сообщении.

В частности, в 2019 году запланирована реконструкция железнодорожного пути на станциях Дербент, Махачкала, Манас и на участке Кизилюрт - Темиргое. Предполагается обновление оборудования и устройств электроснабжения, модернизация технических средств обеспечения транспортной безопасности на вокзале Махачкала и на мосту через реку Акташ.

Кроме того, в рамках инвестиционной программы "РЖД" вокзальный комплекс Махачкалы будет адаптирован для маломобильных групп населения. В частности, предусмотрена установка подъемного оборудования, адаптация касс и зала ожидания.

Как пояснили ТАСС в Северо-Кавказской железной дороге, все средства будут направлены в рамках инвестиционной программы ОАО "РЖД".

Махачкалинский регион СКЖД расположен на территории Дагестана и Калмыкии. Его эксплуатационная длина составляет 509 км, а протяженность путей общего пользования - 1 тыс. 227,5 км.