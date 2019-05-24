Темп роста ВВП России в апреле восстановился до 1,6%

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Темп роста ВВП РФ в апреле 2019 года восстановился до 1,6% в годовом выражении после временного замедления в начале года, говорится в докладе Минэкономразвития "Картина деловой активности".

При этом в целом за первые четыре месяца 2019 года рост ВВП оценивается министерством на уровне 0,8% год к году.

По данным Минэкономразвития, "основной вклад в увеличение годовых темпов роста ВВП в апреле по сравнению с мартом (около 0,8 п. п. из 1,4 п. п.) внесло улучшение динамики промышленности".

Рост инвестиций

Рост инвестиций в основной капитал в РФ по итогам I квартала 2019 года замедлился до 0,5% после 2,9% в IV квартале 2018 года.

"На снижение инвестиционной активности с начала текущего года указывала слабая динамика ее оперативных индикаторов - объема строительных работ, инвестиционного импорта, выпуска отечественной машиностроительной продукции инвестиционного назначения", - отмечается в документе.