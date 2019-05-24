Доход главы Удмуртии за 2018 год сократился более чем в семь раз

ИЖЕВСК, 24 мая. /ТАСС/. Глава Удмуртии Александр Бречалов за 2018 год заработал 4,5 млн рублей - в 7,5 раз меньше, чем годом ранее. Сведения о доходах опубликованы в пятницу на сайте главы и правительства республики.

В 2017 году Бречалов задекларировал более 34 млн рублей "с учетом суммы от продажи недвижимого имущества".

Согласно данным декларации, в собственности у Бречалова половина доли квартиры площадью 149,5 кв. м, а также два автомобиля Volkswagen. Кроме того, глава республики имеет в пользовании квартиру площадью 147,5 кв. м.

Супруга Бречалова за год заработала 3,9 млн рублей. В ее собственности находятся два земельных участка для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1,6 тыс. и 3592 кв. м. Также супруга главы Удмуртии владеет жилым домом площадью 80 кв. м и половиной долей квартиры площадью 149,5 кв. м. В ее пользовании также находится квартира площадью 147,5 кв. м.