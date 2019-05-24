На фестивале в Петербурге представили новейшие модели автобусов и электробусов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Первый международный фестиваль SpbTransportFest, на котором представлены 30 образцов передового общественного транспорта отечественного и иностранного производства, открылся у Манежной площади в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.

"Здесь продемонстрирована передовая, экологичная техника, часть из которой мы видим впервые. К примеру, вологодский производитель "Трансальфа" представил модель электробуса, созданную специально по нашему техническому заданию. Мы взяли эти автобусы в эксплуатацию, проверяем на наших дорогах. Здесь также много автобусов среднего класса вместимости, которые нам тоже нужны в городе, хотя сейчас "Пассажиравтотранс" не эксплуатирует такие модели, но в перспективе планируется приобрести. Фестиваль SpbTransportFest станет новой площадкой обмена опытом среди профессионалов и демонстрации последних новинок в автомобилестроении", - рассказал журналистам председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Александр Головин.

Практически все автобусы, представленные на выставке фестиваля, могут участвовать в конкурсах компании на поставку подвижного состава благодаря своим техническим характеристикам, подчеркнул в беседе с журналистами генеральный директор автобусного перевозчика "Пассажиравтотранс" Андрей Лызин.

"Мы обязательно возьмем на тестовую эксплуатацию электробус "Сириус" компании "Стройтранс", который по техническим характеристикам полностью отвечает вектору развития электробусов в Петербурге. Здорово, что появляется конкуренция на этом рынке. Практически вся представленная на выставке техника может участвовать в конкурсах "Пассажиравтотранса".

В пятницу "Пассажиравтотранс" и "Стройтранс" подпишут соглашение о сотрудничестве, предполагающее тестовую эксплуатацию подвижного состава. Поставить модель для проверки ее работоспособности планируется после получения сертификата на возможность эксплуатации электробуса в городских условиях. Модель "Сириус" способна проехать без подзарядки 240 км, степень локализации комплектующих автобуса составляет около 50%. Компания "Стройтранс" рассчитывает получить сертификат на эксплуатацию транспортного средства к августу, сказала журналистам член совета директоров предприятия Ирина Сватковская.

Производитель "МАЗ" представил новую перспективную модель дизельного автобуса. По данным инженера по гарантии "МАЗ" Кирилла Рыбко, в марте подвижной состав прошел подопытную эксплуатацию в "Пассажиравтотрансе", в перспективе рассматривается вопрос о приобретении модели.

Как ранее сообщил ТАСС представитель городского комитета по транспорту, компания "Пассажиравтотранс" планирует увеличить автобусный парк на газомоторном топливе с 163 машин до почти 950 к 2023 году. В марте первые 10 электробусов производства "Бакулин Моторс Групп" (Volgabus) стали курсировать в Петербурге между Васильевским островом и Петроградской стороной. Стоимость контракта составила 214 млн рублей. В 2019 году городские власти предоставят пассажирским транспортным компаниям города субсидии в размере 3,6 млрд рублей на модернизацию и обновление подвижного состава.

Парад ретро-транспорта

Среди представленных на фестивале перспективных новинок - первый советский междугородный автобус производства завода имени Сталина, раритетный ЗИС-127. Модель выпускалась в 1955-1961 годах. Один из этих автобусов установлен перед автовокзалом в Таллине. За ЗИС-127 стоял символ 80-ых годов - "Икарус-250". Также среди представленных моделей - высокопольный междугородний автобус, производившийся в Венгрии с 1968 по 1996 год. Модель снималась в фильме Бориса Шадурского "Водитель автобуса" 1983 года.

Кульминацией международного фестиваля станет масштабный парад ретро-транспорта, который пройдет по Невскому проспекту 25 мая. Колонна музейных троллейбусов отправится в 11:40 мск с улицы Нахимова, а трамваи поедут от Музея электрического транспорта в 14:00 мск, завершится парад на Инженерной улице. Всего в нем будет 13 колонн, которые будут отправляться с интервалом в 10 минут.