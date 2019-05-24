Сбербанк рассчитывает выгодно продать свою долю в хорватской Agrokor

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Сбербанк рассчитывает выгодно продать свою долю в хорватском ретейлере Agrokor после стабилизации деятельности компании. Об этом журналистам сообщил глава банка Герман Греф.

"Что касается Agrokor, сейчас [мы] на стадии стабилизации деятельности компании, финансовой гигиены, рефинансирования сложившихся ранее не очень оптимальных долгов. Наверное, после этого мы будем обсуждать возможные варианты нашего выхода. Но мы никуда не спешим, у нас все в порядке, - отметил Греф. - Там все идет своим путем - стабилизация компании, рост ее инвестиционной привлекательности. Я думаю, мы сумеем достаточно выгодно продать".

Agrokor являлась крупнейшей частной компанией Хорватии. Правительство страны в апреле 2017 года ввело госуправление в компании из-за долгов и начало процедуру ее реструктуризации. Сбербанк пытался взыскать с нее €1,13 млрд долга. Задолженность компании перед российскими банками оценивается в €1,3 млрд (около 30% от общего долга). В ноябре прошлого года Agrokor оспорил долговые требования Сбербанка, исключив российскую кредитную организацию из совета кредиторов хорватского ретейлера. Но позже Сбербанк в рамках реструктуризации задолженности получил права на 40% чистых активов Fortenova Group, в которую преобразован ретейлер.