Выход на бездотационность впишут в Стратегию пространственного развития

ЖЕЛЕЗНОВОДСК , 24 мая. /ТАСС/. Главам регионов СКФО будет необходимо подготовить предложения по выходу из дотационного статуса субъектов, которые войдут в Стратегию пространственного развития. Об этом сообщил министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на совещании с главами регионов Северо-Кавказского федерального округа на тему: "О планируемых объемах производства и экспорта продукции АПК".

"Мы получили уже от вас предложения, от регионов, но там нет главной цели, давайте поставим себе амбициозную цель - как выйти из дотационного состояния наших регионов и какие шаги нужно для этого предпринять, выработать 5-7 ключевых направлений, чтобы заложить эти направления вот в эту стратегию. Прошу вас подготовить предложения по этому вопросу, давайте встретимся на форуме в Санкт-Петербурге и обсудим ваши предложения и потом учтем в нашей стратегии", - сказал Чеботарев.

По его словам, по поручению правительства РФ стратегия должна быть разработана к концу 2019 года. "В настоящее время разрабатывается стратегия социально-экономического развития СКФО, тезис заложен в стратегии пространственного развития. К концу года по поручению правительства такая стратегия должна быть разработана", - добавил министр.

Стратегия пространственного развития предполагает, что 30 субъектов РФ получат статус приоритетных геостратегических территорий. При этом 23 региона получат статус приграничных геостратегических территорий. Как сообщил ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко, стратегия пространственного развития призвана ликвидировать ряд инфраструктурных ограничений и сократить разницу в уровне развития регионов.