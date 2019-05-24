Сбербанк ожидает роста рынка страхования киберрисков в РФ до 8-10 млрд рублей к 2025 году

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Рынок страхования киберрисков в России может достичь 8-10 млрд рублей к 2025 году, ожидает компания "Сбербанк страхование". Об этом говорится в сообщении страховщика.

Сейчас рынок киберстрахования в РФ измеряется десятками миллионов рублей, оценивают в компании. В пятилетней перспективе компания ожидает "взрывного" роста, и в итоге к 2025 году доля этого сегмента в общероссийских сборах по страхованию не-жизни может составить около 0,5-0,7%, ожидает "дочка" Сбербанка.

"Главными стимулами развития этого сегмента станут рост киберугроз на фоне развития цифровых технологий, совершенствование законодательства в сфере защиты данных и повышение информационной культуры граждан и предпринимателей", - говорится в сообщении.

По оценкам Сбербанка, к 2022 году к интернету будет подключено 1 трлн устройств, а ущерб от кибератак для мировой экономики может вырасти до $8-10 трлн в год.

Компания приводит данные МВД, согласно которым число киберпреступлений в 2018 году выросло на 92%. По данным ФинЦЕРТа Банка России, в 2018 году было совершено 417 тыс. несанкционированных операций с использованием платежных карт (+31,4%) на общую сумму 1,3 млрд рублей (+44%).

"Основные риски для бизнеса - это утечка данных и простои производства из-за DDoS-атак, воздействия вредоносных вирусов и применения злоумышленниками методов социальной инженерии. По экспертным оценкам, средний ущерб от киберинцидента для крупных компаний составляет 11 млн рублей, для малого и среднего бизнеса - 1,6 млн рублей", - цитирует пресс-служба директора по рискам СК "Сбербанк страхование" Владимира Новикова.

Потребителями продуктов киберстрахования будут как крупные компании, так и малые предприятия, и физлица, пользующиеся смартфоном, ожидает страховщик. Сейчас у Сбербанка 2 млн клиентов-физлиц, оформивших полисы страхования банковских карт с риском киберугроз.