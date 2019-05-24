Модернизированный центр профподготовки с 3D-оборудованием открылся в Ставрополе

СТАВРОПОЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Реконструированный центр профессиональной подготовки инженеров, оснащенный оборудованием 3D-прототипирования и моделирования, открылся на базе Ставропольского государственного аграрного университета в пятницу. В церемонии открытия принял участие глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства журналистам.

"Глава Минсельхоза осмотрел учебно-лабораторный корпус агрономического факультета и факультета защиты растений, мобильные учебно-научные лаборатории и другие объекты вуза, а также принял участие в официальном открытии современного центра профессиональной подготовки, оснащенного оборудованием 3D-прототипирования и моделирования", - сообщили в пресс-службе.

Как уточнили журналистам в пресс-службе университета, центр открылся в пятницу после реконструкции. "Центр единственный в России аккредитован по стандартам WorldSkills с присвоением национального статуса. На сегодняшний день площадь составляет 560 квадратных метров, это полноценная лаборатория, которая заполнена современным оборудованием, в том числе есть уникальная рука KUKA", - сказали в пресс-службе.

Центр даст возможность инженерам совершенствовать прототипы роботов для механизации сельского хозяйства, добавили в университете.

Ставропольский государственный аграрный университет был создан в 1930 году. В вузе ведется научно-исследовательская работа в области растениеводства и животноводства, ветеринарной медицины, энергообеспечения и механизации, переработки сельхозпродукции, экономики и финансового обеспечения аграрного сектора. В целом разработки исследователей СтГАУ охватывают 11 отраслей наук. Обучение в университете проходят более 8,8 тыс. студентов.