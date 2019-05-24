Роскомнадзор и эксперты на ПМЭФ-2019 обсудят стимулы потребления легального контента

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Представители крупнейших российских правообладателей, IT-компаний, Роскомнадзора 7 июня в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) обсудят меры по стимулированию потребления легального контента в сети интернет.

"В прошлом году именно в Санкт-Петербурге родилась идея подписания меморандума между правообладателями и операторами поисковых систем на принципах саморегулирования <...> Накануне новой "антипиратской" сессии на ПМЭФ, можно констатировать: ни одна из 40 премьер, которые были проверены правообладателями, не присутствует в поисковой выдаче "Яндекса" в виде ссылок на пиратские ресурсы", - сказал ТАСС глава Роскомнадзора Александр Жаров, подчеркнув, что этот результат значим для обеих сторон меморандума, он позволяет двигаться дальше.

По его словам, ПМЭФ стал традиционной площадкой, где "в честном, хотя и жестком диалоге правообладатели и интернет-площадки рождают решения, определяющие ход борьбы с распространением нелегального контента в онлайн-среде на год вперед".

По данным пресс-службы ведомства, в рамках сессии ПМЭФ "Саморегулирование vs. государственный контроль. Как стимулировать потребление легального контента?" 7 июня эксперты затронут совершенствование национального антипиратского законодательства для эффективной защиты авторских прав в сети. Участники рассмотрят варианты достижения баланса между государственным и отраслевым регулированием, учитывая действующие практики применения российского законодательства и меморандума о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий.

Среди участников сессии - Жаров, операционный директор, финансовый директор "Яндекс" Грегори Абовски, президент Медиа-коммуникационного союза Михаил Демин, заместитель гендиректора "Газпром-медиа холдинга" Андрей Краснов и другие.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство форума.