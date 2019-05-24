Бывшего посла Италии в России Рагальини назначили зампредом ВЭБ.РФ

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Чезаре Мария Рагальини, бывший посол Италии в России, назначен заместителем председателя ВЭБ.РФ. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба корпорации.

В должности заместителя председателя государственной корпорации развития Рагальини будет курировать международный блок.

"Чезаре Рагальини сделал выдающуюся дипломатическую карьеру, был постпредом Италии в ООН, послом в Москве. Он с искренней симпатией и теплотой относится к нашей стране и многое сделал для укрепления наших отношений и в политике, и в экономике, и в гуманитарной сфере", - приводит пресс-служба слова главы ВЭБ.РФ Игоря Шувалова.

Рагальини почти 40 лет посвятил дипломатической службе Итальянской Республики. Опыт его работы включает такие государства, как Иран, Канада, Индия, Ирак. Он занимал ответственные внешнеполитические должности в Министерстве иностранных дел и Совете министров Италии.

В 2009-2013 годах он был постоянным представителем Италии при Организации Объединенных Наций. С 2013 по 2017 годы - чрезвычайный и полномочный посол Итальянской Республики в РФ.