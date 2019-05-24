В Ростовской области открыли движение по понтонному мосту на М-4 через Северский Донец

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 мая. /ТАСС/. Одностороннее движение по понтонному мосту, пересекающему реку Северский Донец на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области, открыто для автомобилей, которые едут с севера на юг. Об этом сообщается на сайте "Автодора" (госкомпания "Российские автомобильные дороги").

Понтонно-мостовую переправу длиной 250 м оборудовали армейские инженеры. Потребность в ней возникла из-за частичного закрытия на ремонт моста через Северский Донец. Движение было ограничено на 930-м км трассы "Дон", пропускающем в высокий сезон до 85 тыс. автомобилей в сутки. Было введено реверсивное движение транспорта по левому мосту. "Автодор" планировал открыть движение в южном направлении в середине мая, чтобы разгрузить поток туристов.

"Автомобилисты, которые едут из Москвы на Юг России на своих машинах, могут пересечь реку Северский Донец на трассе М-4 "Дон" в Ростовской области (931-й км) по понтонному мосту. Сегодня его открыли для одностороннего движения - с севера на юг - легковых автомобилей. Максимальная разрешенная скорость движения по нему - 30 км/час", - говорится в сообщении.

По данным "Автодора", возведение временного моста длиной 362 м уже началось, доставлено 70% металлических конструкций, уже установлено три опоры. Как сообщалось ранее, временный двухполосный мост собирают из конструкций, которые ранее использовали в мостовом переходе через Керченский пролив. Работы займут около двух месяцев.