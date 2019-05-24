Первый многофункциональный центр культурного развития создадут в Грозном

ГРОЗНЫЙ, 24 мая. /ТАСС/. Первый в Грозном многофункциональный центр культурного развития планируется построить до 2022 года в рамках реализации национального проекта "Культура". Об этом сообщил в пятницу ТАСС замминистра культуры региона Мамед Мадаев.

"В 2019-2020 годы предполагается разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения Главгосэкспертизы России. В дальнейшем в течение двух лет планируется строительство центра культурного развития. Он будет включать в себя различные учреждения и организации, так или иначе завязанные на культуре, это может быть танцевальный кружок, клубное учреждение, библиотечное учреждение, киноконцертный зал и кафе", - сказал он.

По словам Мадаева, многофункциональный центр позволит организовать в одном месте досуг всей семьи. "В Грозном это первое подобное учреждение. Ориентировочная стоимость - 152,53 млн рублей. Построить объект планируется в рамках национального проекта "Культура", - добавил он.

Нацпроект "Культура" рассчитан на 2019-2024 гг. и включает три федеральных проекта: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура". Всего на его реализацию планируется направить 113,5 млрд рублей.