Битаров заявил, что Северная Осетия обеспечена своими овощами на 37%

ЖЕЛЕЗНОВОДСК, 24 мая. /ТАСС/. Объем выращенного в Северной Осетии картофеля полностью обеспечил потребности жителей в 2018 году. При этом обеспеченность овощами составляет лишь 37%, сообщил глава республики Вячеслав Битаров на совещании с руководителями регионов Северо-Кавказского федерального округа по производству и экспорту сельскохозяйственной продукции.

"Благодаря реализации республиканской программы семеноводства картофеля значительно увеличились площади посадок картофеля и составили 2 тыс. 839 га. Общий валовой сбор картофеля составил около 103 тыс. т, это позволило полностью обеспечить республику картофелем. И в то же время низкими темпами развивается овощеводство. Только на 37% обеспечена республика продукцией овощеводства", - сказал Битаров.

По его словам, низкая обеспеченность овощами связана с недостаточными объемами перерабатывающих мощностей. Для решения этого вопроса власти Северной Осетии ведут переговоры с инвесторами, которые готовы вложить средства в создание перерабатывающих предприятий.

Объем валовой продукции агропромышленного комплекса Северной Осетии составил в 2018 году 25,8 млрд рублей. Это на 1 млрд рублей больше, чем в 2017 году. Общий валовый сбор зерновых и зернобобовых культур составил 764 тыс. т.

Площадь заложенных насаждений превысила 604 га. Было произведено почти 1 тыс. т рыбы, это на 640 т больше, чем годом ранее.

Битаров сообщил, что по итогам 2018 года в животноводстве и растениеводстве объем ввозимой продукции сократился на 8% - с более 25 млрд рублей до более 23 млрд рублей.