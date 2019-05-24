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СМИ: Siemens, Bosch и SAP изучают целесообразность деловых отношений с Huawei

В частности, в Bosch заявили, что в настоящее время изучают возможные последствия для бизнеса в связи с санкциями США

БЕРЛИН, 24 мая. /ТАСС/. Германские концерны Siemens, Bosch и SAP изучают целесообразность продолжения деловых отношений с китайской компанией Huawei в свете введенных против нее санкций США. Об этом сообщила в пятницу газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В частности, поставщик автокомплектующих Bosch отметил, что следит за развитием событий и "в настоящее время изучает возможные последствия для бизнеса" компании.

15 мая глава Белого дома Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры США от иностранных угроз. В связи с этим Минторг США с 17 мая внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности.

Теги
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