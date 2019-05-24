Власти обсуждают создание консорциума по производству в России оборудования для 5G

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 24 мая. /ТАСС/. Российские власти обсуждают идею создания консорциума по производству отечественного оборудования для сетей связи 5G, однако конкретного решения по этому вопросу еще не принято. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов в кулуарах конференции Цифровая индустрия промышленной России (ЦИПР-2019).

Ранее РБК сообщало, что Ростех намерен возглавить процесс производства оборудования для сетей 5G и предлагает создать контролируемую кооперацию отечественных компаний - лидеров по всем компонентам и головной организации - производителя (то есть самого Ростеха). Такое предложение содержалось в концепции госкорпорации "Разработка промышленных решений для создания сетей 5G в России", писало издание со ссылкой на документ.

"Есть идея с консорциумом в составе "Элтекса", "Сколково", Ростеха под эгидой Ростеха. Мы пообсуждаем это, я не готов пока говорить о том, что это правительственное решение. Мы ежедневно с коллегами обсуждаем. Мы поработаем над конфигурацией", - сказал Акимов.

По словам вице-премьера, при локализации производства необходимо учитывать все связанные с этим эффекты. "Зона ответственности правительства - не только успешный рост российских компетенций, но и качество и цена связи, этим жертвовать тоже нельзя", - добавил он.

"Мы абсолютно точно будем проводить жесткую суровую политику по приземлению этих компетенций в России, тех, которых нет сейчас, и развитию тех, которые есть, а они есть", - резюмировал он.