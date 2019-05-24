Зарегистрированная в Китае "дочка" "Почты России" начнет тестовые поставки в мае - июне

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Дочерняя компания "Почты России" RP Logistics (Shenzhen) Co.Ltd, которая была зарегистрирована в начале апреля в Китае, начнет тестовые поставки в конце мая - начале июня. Об этом в пятницу ТАСС сообщил замгендиректора почтового оператора по международному бизнесу Денис Ильин.

"Да, дочерняя компания в Китае проводит первые тестовые отправки в конце мая - начале июня. После успешного прохождения операционных тестов - запуск решения для первого клиента до конца месяца", - сказал он.

Также Ильин отметил, что основная задача дочерней компании в Китае - организовать и реализовать для клиента логистическое решение "от начала до конца" для товаров электронной коммерции.

Ранее сообщалось, что "Почта России" в начале апреля завершила регистрацию дочерней организации на территории КНР, доля участия ФГУП в уставном капитале новой компании составляет 100%. Дочерняя компания под названием RP Logistics (Shenzhen) Co. Ltd. будет расположена в городе Шэньчжэнь.

"Почта России" в течение долгого времени сотрудничает с Китаем. Более 90% международных отправлений "Почты" приходятся на Китай.