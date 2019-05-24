РЭО допустила возможность внедрения в России немецкого опыта раздельного сбора мусора

В Германии работает дуальная система обращения с отходами. Жители платят за смешанный не подлежащий переработке мусор, который собирается в баки серого цвета. Перерабатываемый мусор - бумага, пластик, металл, стекло и другие фракции собираются в отдельные цветные баки и забираются бесплатно для немцев. Стоимость их перемещения и регенерации покрывается за счет компаний в рамках расширенной ответственности производителей (РОП) товаров.

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Проводник реформы обращения с мусором в России - Российский экологический оператор (РЭО) - внимательно изучит опыт организации системы раздельного сбора отходов Германии для возможного заимствования этих механизмов. Об этом ТАСС сообщил в пятницу генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

"В Германии установлен норматив относительно несортированного мусора, который генерируется в расчете на каждого человека. Тот мусор, который собирается раздельно, в этот норматив не входит. За то, что с ним происходит в дальнейшем, население не платит. Эта модель с точки зрения точных цифр заслуживает внимательного изучения. РЭО изучит опыт Германии в организации раздельного сбора мусора для возможного внедрения в России такой системы", - сказал Буцаев ТАСС.

Он отметил, что в целом РОП - это источник для инвестиций в отрасль утилизации и переработки отходов. Институт позволяет стимулировать производителей планировать утилизацию товаров на этапе их производства. РОП также позволяет исключить дублирующие платежи населения за товар и его упаковку.

Институт расширенной ответственности производителей действует в России с конца 2014 года. Он базируется на двух базовых показателях: нормативе утилизации различных материалов и ставке экологического сбора. У производителя товаров, оборачивающихся на территории РФ, есть три опции: либо он сам должен утилизировать долю (согласно нормативу утилизации на конкретный год) своей продукции, вышедшей из употребления; либо заключить договор с перерабатывающей компанией на этот объем; либо заплатить за этот объем экологический сбор. Идея института заключается в том, чтобы стимулировать компании меньше платить сбор и больше отходов перерабатывать.

Однако участники мусороперерабатывающего рынка выражали мнение, что сейчас РОП в России представляет собой атавизм, поскольку норматив утилизации и ставка экологического сбора слишком низкие, чтобы подталкивать производителей к организации переработки отходов. В мае 2019 года замминистра природных ресурсов и экологии Владимир Логинов сообщил журналистам, что Минприроды намеревается серьезно пересмотреть РОП.