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ПМЭФ-2019
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Еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль примет участие в ПМЭФ

Она посетит форум 8 июня

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня. Об этом говорится в обнародованной в пятницу повестке Еврокомиссии (ЕК).

"Мария Габриэль примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 8 июня", - отмечается в документе.

Еврокомиссия не каждый год участвует в ПМЭФ. Три года назад, на ПМЭФ-2016, Евросоюз был представлен в Санкт-Петербурге главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство форума.

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