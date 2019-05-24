Еврокомиссар по цифровой экономике Мария Габриэль примет участие в ПМЭФ

БРЮССЕЛЬ, 24 мая. /ТАСС/. Еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль примет участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который пройдет с 6 по 8 июня. Об этом говорится в обнародованной в пятницу повестке Еврокомиссии (ЕК).

"Мария Габриэль примет участие в Петербургском международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге 8 июня", - отмечается в документе.

Еврокомиссия не каждый год участвует в ПМЭФ. Три года назад, на ПМЭФ-2016, Евросоюз был представлен в Санкт-Петербурге главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство форума.