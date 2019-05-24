Власти Владикавказа разработают план трудоустройства бывших работников "Электроцинка"

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 мая. /ТАСС/. Совет по предпринимательству при главе администрации местного самоуправления (АМС) города Владикавказ разработает план трудоустройства бывших работников завода "Электроцинк" (входит в Уральскую горно-металлургическую компанию, УГМК), в котором произошел пожар. Об этом сообщила журналистам в пятницу пресс-служба АМС.

Все производственные процессы на предприятии сейчас остановлены, оно готовится к основному этапу консервации.

"Советом по предпринимательству при главе АМС города Владикавказа было принято решение разработать план мероприятий по поддержке бывших работников "Электроцинка", - говорится в сообщении.

Ранее для 1,8 тыс. работников предприятия был введен режим вынужденного простоя, предполагающий выплату 2/3 средней зарплаты. Число сотрудников, которые могут потерять рабочие места в результате закрытия завода, более чем в четыре раза превышает количество открытых в регионе вакансий по рабочим специальностям. Фактически предстоит уволить 1220 человек. С 31 мая персонал "Электроцинка" будет сокращен по Трудовому кодексу РФ по инициативе руководителя, однако при этом под сокращение не попали женщины с детьми до трех лет, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком и матери-одиночки - всего 39 человек. За ними будет сохранены рабочие места с последующим сокращением в соответствии с ТК РФ.

"Всем нам необходимо рассмотреть работников "Электроцинка" как возможность, которую мы можем открыть, приняв их в штат. Многие члены совета уже выразили готовность создать для них рабочие места. Администрация города также изыщет возможность устроить рабочие места для бывших сотрудников завода в подведомственных нам учреждениях", - сказал глава АМС Борис Албегов.

"Электроцинк" - одно из ведущих предприятий цветной металлургии в России, крупнейшее в Северной Осетии. В 2017 году на заводе было произведено свыше 73 тыс. т цинка и 123 тыс. т серной кислоты, а также 307 т кадмия.

Цех электролиза, в котором произошел пожар, был построен в 1934 году, компания планировала его модернизировать. Для снижения экологических рисков предполагалось до 2022 года провести замену устаревшего и изношенного оборудования, внедрить современное оборудование с полным контролем производственного процесса. После пожара вновь возник вопрос об экологичности предприятия. Парламент Северной Осетии 25 октября принял обращение к федеральным властям и руководству УГМК с просьбой закрыть завод.