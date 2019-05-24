Около 220 млрд рублей выделят до 2024 году из бюджета на цифровые технологии

ИННОПОЛИС /Республика Татарстан/, 24 мая. /ТАСС/. Порядка 220 млрд руб. предусмотрено выделить из бюджета РФ на реализацию дорожных карт по цифровым "сквозным" технологиям. Об этом сообщил в пятницу помощник президента РФ, председатель наблюдательного совета АНО "Цифровая экономика" Андрей Белоусов по итогам заседания набсовета в рамках конференции ЦИПР-2019.

"Деньги для этого предусмотрены в бюджете <...> Порядка 220 млрд рублей", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Реализация дорожных карт по "сквозным" технологиям предусмотрена федеральным проектом "Цифровые технологии" нацпроекта "Цифровая экономика". Эти технологии считаются наиболее перспективными, их применение ведет к радикальным изменениям существующих рынков, а также к появлению новых. Финансирование всего федерального проекта "Цифровые технологии" в 2019-2024 гг. составляет 451,8 млрд рублей, включая 282,2 млрд рублей из федерального бюджета. Сколько из этих средств пойдет на реализацию дорожных карт, в нацпроекте не уточняется.