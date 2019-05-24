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Россия еще рассматривает предложения Минска по изменению условий кредита по АЭС

Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил также, что срок ввода первого энергоблока в конце 2019 года выдерживается

МИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Заместитель премьер-министра Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что предложения белорусской стороны по изменению условий кредита, выданного РФ на строительство БелАЭС, еще рассматриваются Россией. Об этом он сказал в пятницу журналистам.

"Мы предложили российской стороне улучшить условия кредитования, снизить ставку, они на высоком уровне обсуждают, - сказал Ляшенко, словам которого приводит агентство БелТА. Вице-премьер напомнил, что в мае премьер-министр Сергей Румас провел в Минске переговоры с гендиректором Росатома Алексеем Лихачевым, на которых обсуждались ключевые моменты, касающиеся строительства атомной станции. Ляшенко отметил, что срок ввода первого энергоблока в конце нынешнего года выдерживается. "Пока держим сроки, которые ранее были заявлены российской стороной", - сказал он.

Касаясь переговоров с РФ по цене на газ, вице-премьер пояснил, что этот вопрос будет рассматриваться "немного в другом формате - в рамках пакетного принципа", не уточнив детали переговорного процесса и что подразумевается под пакетным принципом.

Первая атомная станция в Белоруссии строится недалеко от города Островец в Гродненской области при участии российских специалистов. Первый энергоблок станции планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году. Второй - в 2020 году. Российской стороной выделен кредит, покрывающий 90% стоимости контракта на возведение станции в размере $10 млрд. Белоруссия хотела бы продлить срок российского кредита на строительство АЭС с 25 до 35 лет. Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что на прошедших в Сочи в конце сентября 2018 года российско-белорусских переговорах на высшем уровне обсуждался вопрос о продлении срока возврата кредита на строительство БелАЭС и снижения процентной ставки.

В соответствии с предыдущими договоренностями сторон Минск и Москва до 1 июля должны определить механизм формирования цены на природный газ для Белоруссии с 1 января 2020 года. Ранее руководство Белоруссии заявляло, что справедливой считает цену на газ, которая равна цене для субъектов хозяйствования Смоленской области. Цена на российский газ для Белоруссии составляет в этом году $127 за 1 тыс. куб. м.

Теги
БелоруссияРоссияЛихачев, Алексей ЕвгеньевичРумас, Сергей Николаевич
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