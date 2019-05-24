DHL приостановила отправку тяжеловесных грузов из США в Венесуэлу и обратно

КАРАКАС, 25 мая. /ТАСС/. Почтовая служба DHL приняла решение приостановить отправку тяжеловесных грузов из США в Венесуэлу и обратно, но продолжает предоставлять услуги экспресс-доставки по этому направлению. Об этом сообщила в пятницу газета El Universal.

"Наше подразделение, занимающееся крупногабаритными перевозками, DHL Global Forwarding действительно прервало работу на направлении США-Венесуэла, но DHL Express продолжает работать в обычном режиме", - сказала изданию сотрудница венесуэльского подразделения компании Каролина Делия.

Ранее венесуэльские СМИ распространили заявление американского филиала DHL Global Forwarding, в котором говорится, что он "приостановит любые перевозки воздушным и морским путем по направлению в Венесуэлу по причине форс-мажора".

15 мая власти министра транспорта США Элейн Чао заявил, что власти страны приняли решение приостановить авиасообщение с Венесуэлой из-за угрозы безопасности пассажиров.