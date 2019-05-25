В правительстве Хабаровского края сообщили, что санкции повлияли на срок сдачи паромов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 25 мая. /ТАСС/. Амурский судостроительный завод (входит в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК) не успел закончить строительство двух автомобильно-железнодорожных паромов для линии "Холмск (Сахалин) - Ванино (Хабаровский край)" к запланированному сроку - 2019 году - из-за срыва поставок импортного оборудования в связи с санкциями. В настоящее время проблему уже решили. Об этом в субботу сообщили журналистам представитель пресс-службы правительства Хабаровского края.

Ранее в министерстве строительства и дорожного хозяйства Сахалинской области ТАСС сообщили, что суда не успеют построить к установленному сроку, так как завод имеет задолженность перед кредитными организациями, испытывает нехватку квалифицированных кадров и производственные затруднения.

"Задержка произошла не по вине корабелов. Завод, как и ОСК, попал под санкции", - сообщили в пресс-службе правительства региона. "Начинка судна - это крупное оборудование - в основном импортного производства. Мы потеряли время из-за поставщиков, но сейчас эти проблемы решены. Все оборудование уже законтрактовано, часть из него уже прибыло на завод, в том числе рулевые устройства", - цитирует пресс-служба главного строителя Амурского судостроительного завода Юрия Лысенкова.

Стоимость каждого парома оценивается в 4,9 млрд рублей. Сдачу первого судна запланировали на лето 2020 года. По оценке Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), на конец первого квартала один паром не был готов и на 20%, второй - менее чем на 10%.

Паром имеет 3 грузовые палубы, которые вмещают 30 железнодорожных вагонов, 48 грузовых автопоездов и 28 легковых автомобилей, пассажировместимость - 150 человек. Суда усиленного ледового класса предназначены для работы в суровых климатических условиях, могут двигаться во льду толщиной 1 метр и способны за 24 часа пройти путь Ванино - Холмск, разгрузиться и вернуться обратно. На сегодняшний день паромная переправа "Ванино - Холмск" работает в плановом режиме. Действующие на линии суда обеспечивают грузовые и пассажирские перевозки в полном объеме.

Холмск - один из крупнейших портов Сахалинской области. Ванино - один из крупнейших портов российского Дальнего Востока и "морские ворота" Хабаровского края. Паромная переправа "Холмск - Ванино" является единственным водным способом перевозки с Сахалина на материк и обратно. На линии работают 3 судна типа "Сахалин", которыми ежедневно пользуются более 60 тыс. человек. Кроме того, к перевозке паромами допускаются все разрешенные по закону типы грузов, но основным грузом являются железнодорожные вагоны, перевозимые на основании соглашений с российскими железными дорогами.