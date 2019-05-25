Россия предлагает Японии развивать совместные туристические продукты

ТОКИО, 25 мая. /ТАСС/. Россия считает, что въездной туризм из Японии имеет большой потенциал для развития и предлагает в связи с этим продвигать сотрудничество в области создания совместных проектов в этой отрасли. Об этом заявила в субботу руководитель Ростуризма Зарина Догузова на открытии пятого по счету заседание российско-японской комиссии по развитию туризма.

"Мы видим потенциал в формировании трансграничных туристических маршрутов. Можно было бы установить стабильный контакт между российским и японским отраслевым бизнесом. Вместе мы могли бы разработать туристические маршруты и продукты, которые объединили бы Японию и Россию в единый туристический продукт. Координатором с нашей стороны готово выступить Агентство по туризму Сахалинской области", - отметила она.

По словам Догузовой, в этот проект можно было бы включить регионы Японии и России, у которых уже налажено транспортное сообщение. "Это прежде всего Приморский край, Камчатка, Сахалинская область, с японской стороны - Токио, Осака, Саппоро. Мы предлагаем участвовать в таком проекте туристическим компания авиаперевозчикам, операторам круизных лайнеров", - добавила она

Кроме того, руководитель Ростуризма выразила надежду на то, что Россия и Япония смогут выйти на соглашение о безвизовом режиме, а также увеличить количество авиарейсов, связывающих две страны.

Японские власти с января 2017 года смягчили режим выдачи въездных виз российским гражданам в соответствии с договоренностью, приуроченной к состоявшемуся в декабре 2016 года визиту президента РФ Владимира Путина в Японию. В результате в 2017 году число туристов из России, посетивших Японию, увеличилось на 40,8% по сравнению с 2016 годом и составило более 77 тысяч человек. Количество японских туристов в РФ за тот же период превысило 100 тысяч человек.

С октября прошлого года японская сторона также ввела новый облегченный визовый режим для российских туристов, посещающих страну в составе организованных групп по пакетным турам. По итогам 2018 года количество российских туристов, въехавших в Японию, выросло на 22,7%, до 94,8 тысячи человек, а РФ при этом за тот же период посетили 120 тысяч японцев. По итогам встречи с Путиным в январе японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Япония и Россия намерены к 2023 году в два раза увеличить совместный туристический поток и довести его до уровня 400 тысяч человек.