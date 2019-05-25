Володин предложил распространить программу "Безопасный город" на всю страну

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил распространить на всю страну программу "Безопасный город", которая позволяет распознавать лица через видекамеры и выявлять тех, кто находится в розыске. Как сообщает пресс-служба нижней палаты, с такой инициативой он выступил в субботу в ходе заседания Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, которое проходит в Ялте.

"Мы инициировали в одном из городов моего избирательного округа (речь идет о Вольске Саратовской области - прим. ТАСС) эту программу в качестве пилотного проекта. В ее основе - установка видеокамер на всех остановках и в местах скопления людей и внедрение программы распознавания лиц", - рассказал спикер.

"Хорошо, если эта программа будет поддержана на федеральном уровне для того, чтобы облегчить работу правоохранительных органов", - добавил он.

По словам политика, "государство должно продвигать такие программы", особенно разработанные в России.

Также Володин предложил провести следующее заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики в Сколкове.

"Есть предложение провести следующее заседание совета в Сколкове", - сказал Володин, отметив, что в нем также должны принять участие IT-эксперты и представители бизнеса.

В Крыму 24-25 мая под председательством Володина проходит заседание Совета по законодательному обеспечению развития цифровой экономики, в ходе которого депутаты обсуждают с экспертами законодательные решения, необходимые для развития цифровой экономики в России. Так, в пятницу эксперты обсудили с парламентариями свои предложения по законодательству о беспилотниках и робототехнике.