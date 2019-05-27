Прямой авиарейс Тында - Хабаровск откроется 23 июня

БЛАГОВЕЩЕНСК, 27 мая. /ТАСС/. Регулярный субсидируемый авиарейс из города Тында (Амурская область) в Хабаровск откроется 23 июня 2019 года, сообщается на сайте правительства Амурской области. Полеты будет осуществлять авиакомпания "Хабаровские авиалинии" при поддержке Министерства транспорта РФ, правительства Амурской области и Хабаровского края.

Как сообщил ТАСС директор аэропорта Тында Игорь Сальников, рейс по маршруту Тында - Хабаровск будет прямым.

"Рейс очень востребованный, потому что из нашего аэропорта регулярных рейсов вообще нет, только чартерные и санавиация. Раньше на этом рейсе летала авиакомпания "Аврора", они ушли в прошлом году", - рассказал он ТАСС. По словам Сальникова, рейсы по данному маршруту выполнялись до сентября 2018 года, но спрос сохраняется до сих пор - жители часто звонят с вопросом, когда его вновь откроют.

Город Тында включен в перечень населенных пунктов, расположенных в удаленных и труднодоступных регионах РФ, в связи с чем маршрут Хабаровск - Тында - Хабаровск включен в перечень субсидируемых маршрутов для всех категорий граждан в рамках субсидирования из федерального бюджета. Выполнение рейса будет осуществляться на Ан-24 по воскресеньям. Перелет займет 2 часа 50 минут.

"Мы обратились в авиакомпанию "Хабаровские авиалинии" рассмотреть возможность выполнения рейсов самолетами компании и заключения договора с Росавиацией для обеспечения перевозок пассажиров по специальному тарифу из Тынды в Хабаровск и обратно. Руководство авиакомпании приняло наше предложение, и в кратчайшие сроки перевозчик согласовал полеты по этому маршруту. Маршрут субсидируемый, тариф на перелет составит от 7 050 рублей с нормой бесплатного провоза багажа по билету экономического класса до 20 кг", - цитируются в сообщении слова министра транспорта и дорожного хозяйства Амурской области Александра Зеленина.