Предварительную цену проекта ВСМ Москва - Санкт-Петербург определят в августе

СКОЛКОВО, 27 мая. /ТАСС/. Министерство транспорта планирует предварительно определить в августе стоимость проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург. Об этом сообщил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.

"Думаю, что мы сможем посмотреть первые наброски [ВСМ Москва - Санкт-Петербург] в августе - первые наброски, где будет приблизительная трассировка и приблизительная цена", - сказал министр и добавил, что сейчас готовится предварительное технико-экономическое обоснование.

По его словам, источники финансирования будут определены после предварительной оценки стоимости проекта. "В зависимости от того, какой ценник будет озвучен по ВСМ Москва - Санкт-Петербург, будет четко понятно, из каких источников мы будем пытаться собрать эти средства, чтобы проект мог быть начат, и какими этапами его нужно реализовывать", - отметил Дитрих.

В апреле президент Владимир Путин одобрил начало проектирования высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва - Санкт-Петербург.

До этого на протяжении несколько лет обсуждался проект ВСМ Москва - Казань, который предполагает строительство высокоскоростной магистрали протяженностью 800 км. ВСМ позволила бы сократить время поездки из Москвы в Казань с 11,5 до 3,5 часа. Стоимость проекта оценивалась в 1,7 трлн рублей, из которых 700 млрд рублей - грант от государства.

Ранее вице-премьер Максим Акимов говорил, что в настоящее время сроки реализации проекта ВСМ Москва - Казань пересматриваются. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, решение по этому проекту пока не принято, планируется продолжить оценку его экономической целесообразности.