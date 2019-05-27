Строительство Трансполярной магистрали до Игарки планируется начать после 2035 года

КРАСНОЯРСК, 27 мая. /ТАСС/. Строительство Трансполярной магистрали проекта железной дороги, которую пытались реализовать еще в середине ХХ века, на участке от Русского месторождения (Ямал) до Игарки (Красноярский край), планируется возобновить после 2035 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС депутат Госдумы Виктор Зубарев.

"Сейчас идет корректировка Стратегии развития железнодорожного транспорта в увязке с перспективным грузооборотом Северного морского пути и реализация этого проекта, по данным Минтранса РФ, планируется в 2036-2050 годах. Для решения вопроса о дороге "Русское - Игарка" необходимо четкое технико-экономическое обоснование за счет средств инвесторов проекта, с оценкой рисков и эффектов, с расчетом коммерческой эффективности магистрали. Ну, и конечно, должен быть построен участок трассы с запада до Русского", - сказал Зубарев.

Возможные сроки строительства других участков магистрали он не уточнил.

По его словам, сейчас формируются условия для развития железнодорожного сообщения в заполярной части Красноярского края. "Запланировано значительное строительство инфраструктурных промышленных объектов, связанных с добычей полезных ископаемых. Очевидно, что это потребует расширения и транспортных возможностей. В то же время на первый план должна выйти экономическая эффективность проекта магистрали - действовать методами середины прошлого века, когда трасса "Салехард - Игарка" была построена ценой огромных усилий, но практически не использовалась и была заброшена, нельзя", - добавил он.

Строительство дороги до Игарки велось в советское время с 1947 по 1953 годы. Ее конечный участок "Ермаково - Игарка" находится за Северным полярным кругом. Магистраль должна была соединить железные дороги европейской части страны с арктическими портами Урала и Сибири. На строительстве широко использовался труд заключенных системы ГУЛАГа. После 1953 года работы прекратились, построенные участки были заброшены.