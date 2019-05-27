Путин поручит работать над докладом Титова на базе Аналитического центра при правительстве

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин даст поручение продолжить работу над докладом бизнес-омбудсмена под названием "Реестр проблем российского бизнеса" на базе Аналитического центра при правительстве. Об этом он заявил на встрече с уполномоченным при президенте по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

Бизнес-омбудсмен на встрече с президентом попросил его дать поручение продолжить работу над докладом на базе Аналитического центра при правительстве. По его словам, там есть межведомственная группа, где работают "представители всех министерств и ведомств, Центрального банка, бизнеса и эксперты", которые заинтересованы в проработке всех предложений бизнес-омбудсмена, чтобы в дальнейшем сформировать окончательные предложения для российского правительства.

Путин в ответ согласился дать такое поручение, но уточнил участие в работе и самого Титова. "Хорошо. Давайте так и сделаем. Вы тоже будете принимать участие в этой работе?" - сказал президент РФ. Путин также отметил, что "перетекание административной нагрузки из одного вида в другой недопустимо для бизнеса и с этим нужно бороться".

В ответ бизнес-омбудсмен сказал, что надеется не только принять участие в самой рабочей группе, но и организовать ее работу.