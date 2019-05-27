Доходы губернатора Орловской области увеличились почти на 2 млн рублей в 2018 году

ОРЕЛ, 27 мая. /ТАСС/. Губернатор Орловской области Андрей Клычков в 2018 году заработал 2,824 млн рублей, что почти на 2 млн рублей больше, чем годом ранее, данные размещены на сайте областного правительства.

В 2017 году он задекларировал чуть больше 960 тыс. рублей.

В собственности у Клычкова есть легковой автомобиль ЛУАЗ 967М и мотоцикл Ducati Monster 696.

Жена главы региона отчиталась о доходе в 17 копеек, как и годом ранее. Она владеет 1/4 долей квартиры площадью 54,5 кв.м. У двоих несовершеннолетних детей имущество не указано. У всех в пользовании квартира площадью 386,6 кв. м.

38-летнего Андрея Клычкова назначили врио губернатора Орловской области 5 октября 2017 года вместо 45-летнего Вадима Потомского, которого назначили заместителем полномочного представителя президента в Центральном федеральном округе. В сентябре 2019 года 83% голосов был избран губернатором Орловской области.