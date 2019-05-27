{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис на Украине

Около 90 тыс. жителей Донбасса остались без воды

Это произошло после обесточивая фильтровальной станции

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" сообщило о прекращении водоснабжения двух подконтрольных Киеву городов в Донбассе в связи с обесточиванием фильтровальной станции.

"Сегодня в 11:15 в соответствии с требованиями "Укринтерэнерго" оператором системы распределения "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" отключено электроснабжение Артемовской фильтровальной станции", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

На данный момент, добавили в компании, без центрального водоснабжения остались города Артемовск и Соледар, а также четыре близлежащих поселка. В этих населенных пунктах могут проживать до 90 тыс. человек без учета переселенцев, которые находятся там из-за конфликта.

23 мая начались массовые отключения водоснабжения в регионе после обесточивания Киевом объектов компании "Вода Донбасса". Без воды тогда остались 16 населенных пунктов с населением не менее 23 тыс. человек.

В марте 2019 года украинские предприятия - поставщики электроэнергии - уведомили "Воду Донбасса" об обесточивании ее объектов за долги, которые превышают 1 млрд гривен ($37 млн). Под угрозой оказалось водоснабжение почти 1,5 млн человек по обе стороны от линии соприкосновения. Проблему тогда удалось урегулировать, однако 22 мая "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" вновь заявила о намерениях обесточить объекты компании.

Теги
УкраинаКризис на Украине
Колебания курса рубля
Банк России снизил на 28 мая курс доллара до 64,46 рубля
Официальный курс евро снижен до 72,19 рубля
Читать полностью