Около 90 тыс. жителей Донбасса остались без воды

ДОНЕЦК, 27 мая. /ТАСС/. Коммунальное предприятие "Компания "Вода Донбасса" сообщило о прекращении водоснабжения двух подконтрольных Киеву городов в Донбассе в связи с обесточиванием фильтровальной станции.

"Сегодня в 11:15 в соответствии с требованиями "Укринтерэнерго" оператором системы распределения "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" отключено электроснабжение Артемовской фильтровальной станции", - цитирует сообщение Донецкое агентство новостей.

На данный момент, добавили в компании, без центрального водоснабжения остались города Артемовск и Соледар, а также четыре близлежащих поселка. В этих населенных пунктах могут проживать до 90 тыс. человек без учета переселенцев, которые находятся там из-за конфликта.

23 мая начались массовые отключения водоснабжения в регионе после обесточивания Киевом объектов компании "Вода Донбасса". Без воды тогда остались 16 населенных пунктов с населением не менее 23 тыс. человек.

В марте 2019 года украинские предприятия - поставщики электроэнергии - уведомили "Воду Донбасса" об обесточивании ее объектов за долги, которые превышают 1 млрд гривен ($37 млн). Под угрозой оказалось водоснабжение почти 1,5 млн человек по обе стороны от линии соприкосновения. Проблему тогда удалось урегулировать, однако 22 мая "ДТЭК ПЭС-Энергоуголь" вновь заявила о намерениях обесточить объекты компании.