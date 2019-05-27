Комиссия кабмина одобрила проект об обнулении налога на прибыль для региональных музеев

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Комиссия правительства по законопроектной деятельности в понедельник одобрила законопроект, обнуляющий налог на прибыль для региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя Госдумы, руководитель думской рабочей группы по реализации послания президента Александр Жуков.

Он уточнил, что документ был внесен Минфином в целях реализации отдельных положений Послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию.

"Законопроект очень важный, касается многих положений Налогового кодекса. В том числе [предусматривает] установление нулевой ставки по налогу на прибыль организаций в отношении доходов региональных или муниципальных музеев, театров и библиотек, установление на постоянной основе нулевой ставки по налогу на прибыль организаций для организаций, осуществляющих образовательную и медицинскую деятельность", - пояснил Жуков.

Кроме того, перечислил первый вице-спикер Госдумы, документом предусматривается возможность представлять и получать документы в налоговые органы через МФЦ, расширение практики применения института единого налогового платежа физического лица, возможность с 1 января 2022 года осуществлять зачет сумм излишне уплаченных платежей вне зависимости от вида налога и другое.

Теперь законопроект должен быть рассмотрен правительством, после чего внесен в Госдуму.