Росавтодор выделит 1,8 млрд рублей на реконструкцию моста в Северной Осетии

ВЛАДИКАВКАЗ, 27 мая. /ТАСС/. Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) выделит 1,8 млрд рублей на реконструкцию моста через реку Ардон в Северной Осетии на автодороге Владикавказ - Алагир. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе ФКУ Упрдор "Кавказ".

"На реконструкцию моста через реку Ардон на автодороге Владикавказ - Алагир в Северной Осетии направят 1,8 млрд рублей. Средства будет выделять Росавтодор. Заказчик - подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор "Кавказ", - сказал собеседник агентства.

Мостовой переход будет реконструироваться на 33-м км автодороги Владикавказ - Алагир. Средства будут выделяться в 2019-2021 годах. Большая часть средств - более 960 млн рублей - будет направлена в 2020 году.

Новый мост будет освещен, оборудован металлическими барьерными ограждениями, двумя автобусными остановками, сигнальными столбиками, тротуарами. Кроме того, будет расширена автодорога, что позволит повысить ее пропускную способность.