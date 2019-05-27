ТАСС проведет саммит крупнейших мировых информационных агентств в рамках ПМЭФ-2019

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Агентство ТАСС проведет саммит крупнейших мировых информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении Департамента корпоративных коммуникаций ТАСС.

"Шестой год подряд в рамках форума ТАСС проведет саммит крупнейших мировых информационных агентств, на этот раз к нему присоединятся первые лица и журналисты всех ведущих китайских СМИ - постоянных партнеров ТАСС, - указано в сообщении. - Всего на полях форума встретятся более 60 участников из почти 30 стран".

В рамках деловой программы ПМЭФ-2019 также запланирована дискуссия "Медиа в мировых конфликтах: свидетели или участники?". Ее модераторами выступят председатель Российского комитета по Международной программе развития коммуникации ЮНЕСКО Михаил Гусман, занимающий пост вице-президента Всемирного совета информационных агентств, и генеральный директор Press Association Group Клайв Маршалл.

Также запланировано заседание Совета руководителей государственных информационных агентств стран СНГ, который возглавляет генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов. Заместитель гендиректора агентства, главный редактор ТАСС Максим Филимонов выступит модератором дискуссий "Финансы и хайп миллениалов: как меняется финансовый сектор под воздействием нового поколения" и "Развитие цифровой экономики в регионах России. Потенциал и перспективы". Дискуссии пройдут 6 и 7 июня соответственно.

Информационная поддержка форума

Как сообщили в Департаменте корпоративных коммуникаций, ТАСС оказывает комплексную информационную поддержку форуму. Главные новости, важнейшие заявления и комментарии участников форума журналисты агентства представят на основных лентах ТАСС, сайте, в специальном проекте https://tass.ru/pmef-2019 и в официальных аккаунтах в соцсетях. В качестве официального фотохост-агентства ТАСС будет представлять репортажи со всех открытых для прессы мероприятий форума. Изображения для просмотра и бесплатного скачивания в высоком разрешении с 3 июня будут оперативно появляться в фотобанке ПМЭФ-2019 по адресу https://forumspb.tassphoto.com/. Здесь же можно найти архивные кадры ПМЭФ предыдущих лет.

ТАСС при поддержке Ernst & Young и Консультативного совета по иностранным инвестициям в России также выступит оператором зоны презентаций ПМЭФ-2019. "В числе ее ключевых событий - презентация деловых и инвестиционных проектов китайской провинции Хайнань и ее зоны свободной торговли (порта), а также церемония открытия на сайте ТАСС спецпроекта "Чарующий Хайнань - остров возможностей", которая пройдет 6 июня с участием генерального директора агентства Сергея Михайлова", - говорится в сообщении департамента.

Участники и гости форума смогут воспользоваться специальным информационным сервисом ТАСС и фонда "Росконгресс" - Summary, содержащим краткое аналитическое обобщение большинства дискуссий форума. На ПМЭФ-2019 разместится стенд ТАСС, где будут работать журналисты агентства, а виртуальный кинотеатр познакомит посетителей с новыми проектами редакции: совершить виртуальные экскурсии в формате 360 градусов по выставке Ильи и Эмилии Кабаковых, квартире и музею поэта Булата Окуджавы. "К Году театра в России, официальным инфопартнером которого является ТАСС, агентство представит первую часть специального видеопроекта - виртуальные экскурсии по Российскому государственному академическому театру им. Федора Волкова и Александринскому театру", - сказали в департаменте.

Впервые на стенде агентства будут представлены зарубежные партнеры. ТАСС и информационное агентство "Синьхуа" покажут первого в мире виртуального телеведущего с искусственным интеллектом, созданного китайской компанией Sogou.

ПМЭФ пройдет с 6 по 8 июня. Мероприятия форума объединены девизом "Формируя повестку устойчивого развития". Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - информационный партнер и официальное фотохост-агентство ПМЭФ.