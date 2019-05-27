УАЗ представил внедорожник Patriot в новой комплектации

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Ульяновский автомобильный завод (УАЗ) представил новую комплектацию внедорожника Patriot. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Новая версия автомобиля носит название Patriot Life Style, по умолчанию комплектуется климат-контролем, аудиосистемой с поддержкой формата mp3 и четырьмя динамиками, атермальными задними боковыми стеклами и стеклом двери задка, парковочными датчиками в переднем и заднем бамперах, а также контейнером запасного колеса с надписью Patriot, отмечается в сообщении УАЗ.

В качестве дополнительных опций доступны противотуманные фары, подогрев лобового стекла и передних сидений, мультимедийная система с сенсорным дисплеем и навигацией, камера заднего вида, предпусковой подогреватель с таймером и функцией автономного отопителя, дополнительный отопитель салона и легкосплавные 18-дюймовые колеса.

Производство новой модификации Patriot началось в феврале, прием заказов откроется в марте. Стартовую цену установили на уровне 894 тыс. рублей при условии использования скидок по государственным программам "Первый автомобиль" или "Семейный автомобиль".

В компании также отметили, что тираж Patriot Life Style не превысит 300 автомобилей.

О заводе

Ульяновский автомобильный завод специализируется на выпуске полноприводных внедорожников и коммерческих автомобилей, а также микроавтобусов под торговой маркой УАЗ. Производственная мощность завода составляет порядка 95 тыс. автомобилей в год. Предприятие входит в российский концерн "Соллерс", который работает в партнерстве с Ford, SsangYong и Mazda. На данный момент УАЗ производит внедорожники Hunter, несколько версий Patriot и "Пикап", коммерческие автомобили "Профи", а также спецавтомобили для санитарных нужд и силовых ведомств.