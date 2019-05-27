Ростовские власти возместили двум компаниям 230 млн рублей ущерба от гриппа птиц

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 27 мая. /ТАСС/. Власти Ростовской области компенсировали ущерб на сумму около 230 млн рублей, понесенный в результате вспышек птичьего гриппа крупнейшими производителями мяса птицы в регионе "Евродон" и "Белая птица - Ростов". Об этом сообщил в понедельник ТАСС министр сельского хозяйства и продовольствия региона Константин Рачаловский.

"Произведены возмещения из бюджетов по отчуждению поголовья. <…> Отчуждение производится согласно утвержденным на федеральном уровне ветеринарным правилам и по постановлению губернатора. В каждом случае [компенсация] определяется отдельно на основании веса, возраста отчуждаемой птицы. Компенсация выплачивается по рыночной цене из бюджета области. Порядка 50 млн рублей - [компенсация] "Белой птице - Ростов" и порядка 180 млн рублей - "Евродону", - сказал он.

По его словам, на сегодня последствия вспышек птичьего гриппа ликвидированы, на предприятиях идет восстановление поголовья. Частично птица осталась на площадках "Евродона", однако на производстве компании "Белая птица - Ростов" поголовья нет. "Идет активный поиск стратегических инвесторов, которые бы зашли и восстановили бы деятельность этих предприятий", - добавил Рачаловский.

Как сообщалось ранее, после вспышки птичьего гриппа производство в компании "Белая птица - Ростов" законсервировано. Предприятие задолжало 10 кредиторам, в январе в рамках дела о банкротстве в отношении компании ввели наблюдение. Та же процедура введена в отношении четырех производств группы компаний "Евродон", которая в августе 2018 года допустила дефолт по платежу инвесткомпании ВЭБ (основному владельцу). Птичий грипп с 2016 года уничтожил около 1,6 млн голов индейки на площадках компании, что привело к крупным убыткам. Сообщалось, что власти региона намерены нормализовать ситуацию на обоих предприятиях в этом году.