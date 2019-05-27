РЖД создали новое подразделение для управления пассажирскими перевозками

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. "Российские железные дороги" (РЖД) создали департамент пассажирских перевозок; департамент управления бизнес-блоком "Пассажирские перевозки", который раньше курировал эту сферу деятельности, упразднили. Об этом говорится в пресс-релизе РЖД.

"Новое структурное подразделение займется формированием стратегических подходов к управлению пассажирским комплексом, созданием новых клиентских сервисов, а также повышением качества взаимоотношений с клиентами и внедрением новых стандартов пассажирских услуг", - отмечается в сообщении холдинга.

Начальником департамента пассажирских перевозок назначен Николай Костенко, который ранее был начальником центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения РЖД.

В пресс-релизе холдинга также сообщается, что начальником дирекции железнодорожных вокзалов РЖД стал Георгий Геворкян, ранее занимавший должность первого заместителя начальника дирекции скоростного сообщения РЖД.