Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня выросли на 0,52 и 0,70%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов увеличились. Индекс Мосбиржи вырос на 0,52% - до 2632,95 пункта, индекс РТС увеличился на 0,70%, до 1288,12 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 19:02 мск снизился на 0,12%, до 64,393 рубля, курс евро упал на 0,27%, до 72,058 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2019 года на бирже ICE в Лондоне увеличилась на 0,66% - до $69,72 за баррель.

Во вторник ожидается умеренный уровень риск-аппетитов, считает финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. Он пояснил, что с одной стороны, назревают опасения коррекции американских биржевых индексов в условиях ужесточения торговой войны США и КНР, с другой- снижение вероятности активизации санкций против России позволяет нашему рынку чувствовать себя увереннее аналогов emerging markets.

По оценкам "БКС Премьер", во вторник индекс Мосбиржи может подтянуться к зоне сопротивления в 2640-2645 пунктов.

В свою очередь главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич также прогнозирует восходящую динамику индекса Мосбиржи - до 2750 пунктов.

Аналитики ИК "Фридом Финанс" прогнозируют курс доллара США на завтра в диапазоне в 64-65 рублей. Там пояснили, что на данный момент поддержкой национальной валюте выступают рост цен на нефть, налоговый период и высокий спрос на ОФЗ.

Заместитель руководителя инвестиционного отдела АО "НПФ Согласие" Николай Ребенок прогнозирует до конца недели курс рубля в диапазоне 64-64,8 рубля за доллар. Он полагает, что снижающийся спрос на ОФЗ, обусловленный ужесточившейся ценовой политикой на аукционах Минфина России, а также "отыгранность" ожидаемого снижения размера ключевой ставки Центробанка могут способствовать ослаблению позиции рубля.