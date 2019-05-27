Валентин Юмашев и Феликс Евтушенков выдвинуты в совет директоров МТС

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Совет директоров МТС предложил акционерам на годовом собрании компании 27 июня утвердить совет в новом составе. В частности, среди новых кандидатов - директор, заместитель председателя совета директоров АФК "Система" Феликс Евтушенков и экс-глава администрации президента Валентин Юмашев, говорится в сообщении компании.

Третьей новой кандидатурой предлагается назначить неисполнительного директора Polyus Gold International Limited Антониу Теодосиу. Таким образом, предполагается, что президент, председатель правления МТС Алексей Корня сохранит свой пост в совете директоров.

Кроме того, совет директоров предложил переизбрать в совет вице-президента по стратегии АФК "Система" Артема Засурского, управляющих партнеров АФК "Система" Алексея Каткова и Всеволода Розанова, независимых директоров Регину фон Флемминг и Томаса Холтропа.

В новость внесены изменения (21:17 мск) - добавлена информация по кандидатам в совет директоров, исправляется имя во втором абзаце