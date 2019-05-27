НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ, 27 мая. /ТАСС./ "Даймлер Камаз Рус" рассматривает возможность локализации производства рам и баков для большегрузов, сообщил журналистам гендиректор совместного предприятия Андреас Дойшле после пресс-конференции.

"Я очень верю в возможность локализации рамы и надеюсь, что мы сможем как можно скорее локализовать производство рам", - сказал Дойшле.

Он также отметил, что вторым проектом может стать локализация топливного бака. "Мы также плотно работаем над этим проектом, это тоже проект с большими инвестициями, дающий высокую долю себестоимости. И я делаю все, что в моих силах, чтобы воплотить их в реальность как можно скорее", - отметил Дойшле.

Как сообщалось ранее, новый завод по производству кабин для грузовиков "Даймлер Камаз Рус" - совместное предприятие "КамАЗа" и Daimler - открылся в Набережных Челнах. По словам Дойшле, инвестиции в завод составили порядка €200 млн, производственная мощность - более 50 тыс. кабин.

"Даймлер Камаз Рус" - совместное предприятие концерна "Даймлер АГ" и ПАО "Камаз" в России. Компания выпускает на производственной площадке в Набережных Челнах более 30 различных модификаций грузовых автомобилей марки Mercedes-Benz, а также грузовики марки Fuso. Проект "Даймлер Камаз Рус" стартовал в марте 2016 года.