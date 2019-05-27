WSJ: продажи нефти Ираном резко сократились после вступления в силу санкций США

НЬЮ-ЙОРК, 27 мая. /ТАСС/. Продажи нефти Ираном резко сократились после вступления в силу введенного США запрета на покупку углеводородов у Тегерана. Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники в иранских правящих и бизнес-кругах.

По информации издания, Индия, Китай, Турция, Южная Корея и Япония полностью прекратили закупки нефти у Ирана после того, как Белый дом заявил о том, что США не будут продлевать льготный период на приобретение нефти у Ирана. Три другие страны - Тайвань, Греция и Италия - не пользовались отсрочкой от санкционных мер по "банковским и страховым причинам".

"Они действительно соблюдают санкции", - цитирует The Wall Street Journal неназванного высокопоставленного представителя иранской нефтяной отрасли. Как приводит издание слова члена экономической комиссии парламента Ирана Рахима Заре, указанные восемь стран, по данным за март этого года, ежедневно приобретали 1,6 млн баррелей нефти.

Санкции в отношении Тегерана, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий. Однако администрация Соединенных Штатов на полгода вывела из-под действия этих ограничений восемь стран и территорий: Китай, Грецию, Индию, Италию, Японию, Южную Корею, Тайвань и Турцию. В начале мая 2019 года запрет на закупку иранской нефти полностью вступил в силу.