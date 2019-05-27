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ПМЭФ-2019

СМИ: министр экономики Эстонии предложил главе Минтранса РФ встречу на полях ПМЭФ-2019

Форум состоится 6-8 июня

ТАЛЛИН, 27 мая. /ТАСС/. Министр экономики Эстонии Таави Аас предложил главе Министерства транспорта РФ Евгению Дитриху провести двустороннюю встречу в Санкт-Петербурге на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом сообщил в понедельник эстонский портал IRR.

По его данным, Аас предложил российскому министру обсудить на переговорах четыре темы, включая сотрудничество в развитии железнодорожного пассажирского сообщения между Россией и Эстонией, сотрудничество в области привлечения дополнительных транзитных грузопотоков между странами, а также продолжение работы совместной транспортной комиссии и развитие договорной базы в области железнодорожного и автомобильного сообщения между странами.

Петербургский международный экономический форум состоится 6-8 июня 2019 года. Приглашение посетить форум Министерство экономики Эстонии получило в начале года.

Теги
ЭстонияРоссияДитрих, Евгений ИвановичПМЭФ-2019
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