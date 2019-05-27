Рекорд продаж данных российских спутников ДЗЗ был поставлен в 2014 году

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Рекордные продажи данных с российских спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) были зафиксированы в 2014 году, когда их объем составил 4,5 млрд рублей. Такие данные содержатся в презентации замглавы Росреестра Вячеслава Спиренкова, которая имеется в распоряжении ТАСС.

"Максимальные объемы приобретения данных ДЗЗ зафиксированы в 2014 и 2016 годах, они составили 4,5 млрд руб. и 3,6 млрд руб. соответственно", - говорится в презентации.

Спиренков также отметил, что спутниковая сеть пока не покрывает всю территорию России, поэтому сохраняется необходимость физических пунктов государственно-геодезической сети. Всего в 2013-2018 годах объем государственных и частных закупок пространственных данных, данных дистанционного зондирования и информации, полученной при помощи геоинформационных технологий, составил 44,4 млрд руб.

В российскую группировку дистанционного зондирования Земли входят спутники серий "Ресурс-П", "Канопус-В", "Метеор-М", "Электро-Л". Данные, полученные с таких аппаратов, используются для обновления топографических, навигационных, дорожных и других карт, мониторинга сельского хозяйства, оценки ущерба от лесных пожаров и в других целях.