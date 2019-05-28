Гонконгский магнат Ли Чжаоцзи покидает пост председателя Henderson Land

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 28 мая. /ТАСС/. Гонконгский магнат недвижимости Ли Чжаоцзи (Ли Шауки на кантонском диалекте), занимающий вторую строчку в списке богатейших людей города, во вторник уйдет с поста председателя правления и управляющего директора холдинга Henderson Land Developmnent. Об этом говорится в сообщении компании на Гонконгской фондовой бирже.

"Доктор Ли Шауки в связи с преклонным возрастом решил отойти от управления компанией сразу после завершения годового собрания совета директоров 28 мая 2019 года", - говорится в заявлении.

Вместе с тем принято решение о передаче Henderson Land в совместное управление его детям - Питеру и Мартину Ли.

По оценкам журнала Forbes, личное состояние Ли Чжаоцзи в прошлом году оценивалось в $31,5 млрд. По размеру богатства в Гонконге он незначительно уступил только 90-летнему Ли Кашину ($32 млрд). Последний в прошлом году ушел на "пенсию" с поста председателя огромного конгломерата CK Hutchison и передал контроль над компанией старшему сыну Виктору.