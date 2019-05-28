ЦБ РФ: в России в активном обращении осталась лишь треть монет номиналом более 10 копеек

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Около трети выпущенных Банком России монет номиналами от 10 копеек продолжают активно циркулировать, сообщил "Российской газете" заместитель директора департамента наличного денежного обращения ЦБ РФ Владимир Демиденко.

"В обращении активно циркулирует всего треть выпущенных Банком России монет номиналами от 10 копеек и выше. Пятая часть, около 10 млрд монет, находятся в копилках и может быть возвращена в обращение. Остальное, по-видимому, безвозвратно утеряно", - приводит издание данные Демиденко.

По его словам, из-за недостаточно активного оборота ЦБ приходится выпускать в обращение очень много монет. "Только в прошлом году подразделениями Банка России выдано около 2,9 млрд монет, - сказал замглавы департамента. - Из обращения вернулось 1,7 млрд монет, а 1,2 млрд (около 6 тыс. т) осталось у населения".

По данным регулятора, на начало апреля 2019 года в обращении числились 66,9 млрд монет - свыше 450 на каждого жителя России.