В Сеуле сообщили, что вскоре направят ООН $8 млн на закупку продовольствия для КНДР

СЕУЛ, 28 мая. /ТАСС/. Республика Корея на этой неделе приступит к процедуре передачи международным гуманитарным организациям $8 млн для оказания продовольственной помощи КНДР. Об этом сообщил во вторник на брифинге для журналистов в Сеуле представитель южнокорейского министерства объединения.

Предполагается, что в ближайшее время проект будет рассмотрен и принят в правительственном Комитете по управлению фондами и Совете по поддержке межкорейских обменов. Чиновник отметил, что власти Южной Кореи стремятся как можно скорее перевести средства на счета гуманитарных организаций, учитывая актуальность вопроса с продовольственной безопасностью в КНДР.

Всемирная продовольственная программа (ВПП) ООН ранее сообщила, что более 10 млн жителей республики ощущают нехватку продуктов питания, и у них нет достаточного количества продовольствия до следующего урожая.

Причина этого заключается в самом низком за последние 10 лет урожае, который был собран в КНДР в 2018 году из-за плохих погодных условий. По оценкам ВПП, если из-за засухи нынешний год также будет неурожайным, миллионам граждан КНДР может грозить голод. В этой связи представители ООН уже выступили с призывом увеличить поставки в КНДР продовольствия по программам гуманитарной помощи по линии ВПП.