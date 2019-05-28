Титов предложил бизнесменам и ФСИН проработать вопрос создания бизнес-инкубаторов в СИЗО

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагает предпринимателям вместе с ФСИН проработать вопрос создания бизнес-инкубаторов, чтобы задержанные бизнесмены могли, находясь в СИЗО, ликвидировать свои предприятия или участвовать в их финансовом оздоровлении, говорится в ежегодном докладе президенту РФ "Реестр системных проблем российского бизнеса", представленном Титовым.

"Представителям предпринимательского сообщества во взаимодействии с ФСИН России проработать возможность создания бизнес-инкубаторов, которые по поручению предпринимателя, находящегося в местах лишения свободы, смогут осуществлять действия по ликвидации предприятия или финансовому оздоровлению; окажут содействие в запуске и сопровождении проектов предпринимателей, отбывших наказание, в том числе с задействованием производственных площадок ФСИН России", - говорится в материалах Титова.

По данным авторов доклада, невозможность управлять бизнесом после ареста предпринимателя приводит к остановке деятельности компании и образованию задолженности перед бюджетом. Отсутствие деятельности и представления отчетности в течение длительного времени влечет за собой принудительную ликвидацию компании налоговыми органами (в том числе и с долгами перед бюджетом), что в свою очередь влечет за собой ограничения, налагаемые на руководителей и участников компаний после исключения из ЕГРЮЛ недействующего юридического лица.

"Особо стоит отметить, что с находящихся в СИЗО и местах лишения свободы индивидуальных предпринимателей без наемных работников взимаются страховые взносы - при отсутствии какой-либо предпринимательской деятельности", - говорится в докладе.

Титов предлагает также установить временное освобождение от страховых взносов индивидуальных предпринимателей, работающих без наемных работников, в периоды нахождения в местах лишения свободы или временного содержания.