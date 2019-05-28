Титов: полномочия прокуроров должны быть расширены для защиты прав бизнеса

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов считает необходимым расширить полномочия прокуроров для защиты прав бизнесменов.

"Предлагается предоставить прокурору право согласовывать внесение в суд постановления о возбуждении ходатайства об избрании в качестве меры пресечения заключения под стражу или домашнего ареста, а также о продлении срока содержания под стражей или домашним арестом", - говорится в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину "Реестр системных проблем российского бизнеса", представленном бизнес-омбудсменом.

В документе предлагается внести поправки в закон "Об оперативно-разыскной деятельности", которые обяжут сотрудников правоохранительных органов получать разрешение прокурора на обследование зданий и помещений. В частности, cчитает Титов, необходимо предусмотреть, что обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств согласуется органами прокуратуры. "В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, допускается проведение этого мероприятия с обязательным уведомлением прокуратуры в течение 48 часов с момента его начала", - сказано в документе.

Титов обосновывает свое предложение тем, что зачастую осмотр помещений проводится в офисных центрах, в отношении всех арендаторов, нередко в отношении юридических лиц, не имеющих отношения к материалам проверки, с чрезмерным применением силы и изъятием всей имеющейся документации. Это ведет к серьезному нарушению деятельности всех арендаторов, чьи офисы размещаются в обследуемом здании или помещении. Кроме того, правозащитник подчеркивает, что иногда под видом осмотра места происшествия по экономическим преступлениям производится обыск, в ходе которого изымается вся документация той или иной организации. Как утверждает бизнес-омбудсмен, его предложение "позволит сократить число осмотров, проводимых без достаточных оснований и по неконкретным объектам".

В докладе Титов вновь обращает внимание на то, что зачастую следствие и суд не признают предпринимательской сферу деятельности, в которой подозреваемым совершены те или иные деяния. "В связи с этим предлагается обязать суды при рассмотрении постановлений о возбуждении ходатайств об избрании меры пресечения в виде ареста подозреваемым в мошенничестве, присвоении или растрате, причинении имущественного ущерба путем обмана и злоупотреблении полномочиями указывать конкретные основания, по которым деяние не относится к преступлениям, совершенным в сфере предпринимательской деятельности", - отмечается в докладе.