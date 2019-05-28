Титов сообщил о росте числа административных штрафов в отношении предпринимателей

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Количество проверок бизнеса за последние годы значительно сократилось, но число административных штрафов выросло. Об этом говорится в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину "Реестр системных проблем российского бизнеса", представленном уполномоченным при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борисом Титовым.

"Число проверок на федеральном уровне существенно снизилось с 2010 года: плановых - в четыре раза, внеплановых - в два раза. Общее число плановых и внеплановых проверок на всех уровнях власти с 2012 года также снизилось на 41%", - говорится в документе.

Если число проверок снижается, то ответственность предпринимателей за нарушения растет, отмечает Титов. По данным бизнес-омбудсмена, в 2018 году к административной ответственности было привлечено более 984 тыс. юридических лиц. Общий размер административных штрафов, назначенных по делам об административных правонарушениях в сфере экономики, превысил 179 млрд рублей.

При этом по ряду ведомств доля дел об административных правонарушениях без проведения плановых и внеплановых проверок продолжает расти или сохраняется на прежнем уровне. Наибольшее их количество приходится на Роспотребнадзор, Росприроднадзор, Россельхознадзор и ФАС. "При этом со стороны МЧС такая практика искоренена", - подчеркивается в докладе. Помимо этого, сохраняется высокая доля внеплановых проверок по поручениям, большая часть которых приходится на Роспотребнадзор и МЧС.

Титов указывает, что снижение числа проверок достигнуто за счет надзорных каникул, а не внедрения ориентированного на риск подхода. При этом проверки замещаются иными формами контроля и надзора, среди которых рейды, контрольные закупки, возбуждение административных дел. "Государственная статистика не ведет системного учета таких форм и не оценивает их влияние на предпринимательский климат", - говорится в документе. При этом большинство ведомств не смогли внедрить принцип "предупреждение как первое наказание" вместо штрафа. "Изменения в КоАП РФ привели к существенному повышению доли предупреждений по итогам плановых и внеплановых проверок только в деятельности МЧС России, в том числе благодаря позиции руководства ведомства. Однако в других органах доля предупреждений почти не выросла", - отмечается в докладе.