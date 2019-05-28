Титов: бизнес-сообщество отмечает увеличение доли государства в экономике России

МОСКВА, 28 мая. /ТАСС/. Бизнес-сообщество отмечает тенденцию к увеличению доли государства в российской экономике и к снижению конкуренции. Об этом говорится в ежегодном докладе президенту РФ Владимиру Путину "Реестр системных проблем российского бизнеса", представленном бизнес-омбудсменом Борисом Титовым.

"Экспертное и бизнес-сообщество отмечает тенденцию к увеличению доли государственного сектора и, соответственно, к снижению конкуренции во многих отраслях. Например, строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, социальная сфера и пр.", - отмечается в документе.

При этом эксперты обращают внимание на отсутствие статистических данных о фактической доле участия государства в экономике, что "не позволяет осуществлять мониторинг текущей ситуации и своевременно оценивать принимаемые решения и меры в рамках государственного регулирования в различных сферах экономики".

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в проекте доклада о состоянии конкуренции сообщала, что доля государства в экономике РФ превышает 50%, что приводит к созданию барьеров для развития малого и среднего предпринимательства, снижению общей производительности труда, сокращению инновационной активности.

В докладе Титова при этом отмечается, что в опубликованном проекте доклада ФАС не приводится методика, позволяющая определить долю участия государственных компаний и корпораций в экономике, а также отсутствуют "открытые статистические данные о том, какая доля в экономике страны приходится на госсектор".

Налоговые инвестиции

Привлечению в Россию инвестиций мешает разница в уровне налоговой нагрузки для российских и иностранных компаний, говорится в докладе. "Вразрез с общегосударственной задачей по привлечению иностранных инвестиций в несырьевой сектор экономики и высокотехнологичные компании, уровень налоговой нагрузки на российские и иностранные инвестиции существенно различается", - отмечается в документе.

Эксперты Титова приводят примеры, согласно которым дивиденды, получаемые иностранным инвестором, облагаются налогом по более высокой ставке (15%), чем доходы российских инвесторов (13%). Кроме того, НДФЛ для иностранцев составляет 30%, и доходы иностранных организаций, не связанные с деятельностью в Российской Федерации через постоянное представительство, облагаются налогом на прибыль по ставке 30%.

В докладе также подчеркивается, что у иностранных инвесторов отсутствуют гарантии неизменности условий ведения инвестиционной деятельности на территории Российской Федерации. Частые изменения законодательства, рост фискальной и тарифной нагрузки, изменения регуляторных требований приводят к тому, что иностранные инвесторы не могут осуществлять долгосрочное планирование и добросовестно исполнять новые требования, считают эксперты.

"Хотя де-юре в России провозглашена стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности (сохранение силы условий договоров и государственных контрактов на весь срок их действия, гарантия от неблагоприятного изменения законодательства), де-факто стабильных условий иностранные инвесторы не получают. Механизмы защиты прав иностранных инвесторов и обеспечения выполнения государством принятых на себя обязательств законодательно не урегулированы, что не позволяет в полной мере гарантировать защиту интересов иностранных инвесторов и существенно снижает инвестиционную привлекательность РФ", - говорится в документе.

Кроме того, проблема нестабильности условий усиливается за счет рисков, связанных с непредсказуемостью санкционных действий со стороны отдельных государств в отношении российских компаний - потенциальных и действующих партнеров иностранных инвесторов, а также ответных ограничений со стороны России. Также дополнительной сложностью является невозможность осуществления долгосрочного планирования экономических показателей в связи с повышенной волатильностью курса российской национальной валюты за последние пять лет.

Системный подход

Как считают в аппарате Титова, в России отсутствует системный подход государства по вопросам мер поддержки иностранных инвесторов. "На федеральном уровне созданы и функционируют такие инструменты развития государственной поддержки, как особые экономические зоны, территории опережающего социально-экономического развития, специальные инвестиционные контракты, государственно-частное партнерство и другие. Создаваемые инструменты предоставляют потенциальному инвестору практически одинаковый набор льгот и преференций, при этом многообразие инструментов развития затрудняет инвесторам (особенно иностранным) выбор площадки для реализации инвестиционных проектов", - обращают внимание авторы доклада.

"На сегодняшний день бизнес поддерживается в основном на федеральном уровне, а местные власти в поддержке иностранных инвесторов не заинтересованы. Кроме того, законодательством фактически не предусмотрена ответственность государства, а также механизмы компенсации потерь бизнеса при неисполнении принятых государством обязательств в рамках предоставляемых мер поддержки", - пишут эксперты. В то же время штрафные санкции для бизнеса четко регламентированы, и во многих случаях к инвесторам применяются реальные меры взыскания.

Неопределенность со СПИК

При этом до настоящего времени так и не внесены изменения в налоговое законодательство, определяющие особенности налогообложения при реализации специальных инвестиционных контрактов (СПИК). Действующий с июня 2018 года так называемый СПИК 1.1 представляет собой не единый нормативный акт, а свод правил в разных нормативно-правовых актах, что усложняет синхронизацию требований.

К проблемам СПИК 1.1 можно отнести ограничение продаж через механизм единого поставщика в размере 30% от объема произведенной продукции. При этом в настоящее время даже нет уполномоченного органа, подтверждающего отсутствие аналогов продукции, говорится в докладе бизнес-омбудсмена. Кроме того, негативным фактором для инвесторов является сохранение действующего срока применения льгот до 2025 года вне зависимости от даты и срока заключения контракта.

Ранее сообщалось, что 28 мая в Госдуме в первом чтении должна быть рассмотрена новая модель специнвестконтракта - так называемый СПИК 2.0. "Законопроектами предлагается различное регулирование в отношении СПИК, предусмотренных указанными законопроектами, и уже действующих СПИК. Данный подход может привести к неопределенности в отношении налогообложения отдельных СПИК, а также к случаям ущемления прав налогоплательщиков - участников СПИК", - считают эксперты Титова.